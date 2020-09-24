Блогер объяснил, с какой целью Россия атаковала сайты Нацполиции

Вчерашний день, 23 сентября, оказался как нельзя показательны для напоминания о том, что мы с вами продолжаем жить в режиме «горячей информационной войны» и расслабляться ни на один день не стоит, а тем более тешить себя мнимыми представлениями об окружающей реальности

Так, вчера около 11:45 Национальная полиция Украины зафиксировала попытку несанкционированного вмешательства (взлома) в работу официального веб-сайта Нацполиции. Также, как сообщает пресс-служба НПУ, на ряде интернет-страниц областных управлений полиции была распространена недостоверная информация.

В частности, на сайте Нацполиции Львовщины была опубликована фейковая информация о «гибели» трех военных на Яворивском полигоне, а на сайте НПУ Херсонщины было сообщено якобы о «гибели» американских военных советников.

Но, что самое интересное, ровно год назад был осуществлен аналогичный взлом, в результате которого был опубликован пакет фейковых новостей, в частности о том, что в результате «бытового конфликта» польский военнослужащий «застрелил» украинского солдата во время учений Rapid Trident-2019 в Яворове в Львовской области.

Тогда, в своём материале «На благо роспропаганды: «Страна.UA» помогла разогнать очередной антиукраинский фейк» я детально разобрал этот фейк, пояснив, что вброс был организован в связи с подписанием 24 сентября 2019 года между Украиной и Польшей документа о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран и «избежании ксенофобских настроений».

По сути, этот документ можно назвать антиксенофобским и он как кость в горле у российской пропаганды, играющей именно на межнациональных спорах и конфликтах. Именно поэтому фейк об убийстве военнослужащего ВСУ, был густо замешан на польской теме, дабы не только в очередной раз нанести информационный удар по Явориву, но и задеть национальные ноты, особенно после инцидента с избиением украинца в Польше. Разумеется, тоже произошедшего не случайно накануне подписания упомянутого выше документа.

Сейчас же мы могли наблюдать попытку привнести долю драматизма в проходящие в Украине учения «Объединенные усилия 2020», отвлекая тем самым внимание от череды ЧП, которые имели место быть в последние дни в России. Имеется ввиду ошибочный выстрел противотанковой ракетой по ОБТ Т-90, сгоревший в ходе учений КамАЗ ВС РФ, а также потерпевший крушение истребитель Су-30 СМ, согласно имеющейся информации, сбитый своим же Су-35С.

Обращу ваше внимание, что попытки взлома официальных сайтов силовых структур Украины предпринимаются накануне либо в ходе учений, представляющих собой серьезный информационный повод, либо же на фоне серьезных ЧП, происходящих в самой РФ.

Год назад такая информационная атака была обусловлена не только учениями на Яворивском полигоне, но и подписанием важного польско-украинского документа, в настоящее время инфоповод был несколько иным, но носил аналогичный характер проникновения и вброса фейкового пакета данных.

Не исключено, что аналогичным образом в ближайшее время может быть осуществлён и иного характера вброс, вписывающийся в нынешнюю концепцию ИПСО российских спецслужб, весьма успешно культивируемую в украинском медиапространстве, как российскими агентами, так и просто – местными полезными идиотами.