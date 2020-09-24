Старые гривны и монеты перестанут принимать с 1 октября

Очередной этап обновления банкнот и монет Национальным банком Украины начнется уже на следующей неделе. В частности из оборота выведут 25-копеечные монеты и банкноты, выпущенные до 2003 года.

Как сообщает «Минфин», устаревшие деньги перестанут быть платежным средством.

Вывод из оборота монеты 25 копеек в НБУ объяснили тем, что, во-первых, снизятся расходы на изготовление монет, а во-вторых, в обороте останутся монеты 10 и 50 копеек, которые позволяют благодаря закруглению дать или получить более точно сдачу. Например, если человеку нужно заплатить 70 копеек, то если дать продавцу три монеты по 25 копеек, сдачу он дать не сможет, ведь 5 копеек из оборота вывели ранее.

Из вывода будут выведены и банкноты выпуска до 2003 года:

Сейчас в обороте осталось около 1,8% устаревших бумажных денег.

«В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть, граждане ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают», — объяснили в НБУ.

Скорее всего, львиная доля старых купюр уже находится в частных коллекциях, повреждена или утеряна.

Как подчеркивают в НБУ, неудобств вывод этих денег их обихода не вызовет, а вот для государства и бизнеса принесет пользу, ведь будет упрощена процедура проверки купюр.

Также с 1 октября будет активизирован вывод из оборота бумажных купюр номиналом 1 и 2 грн, а также монета 1 грн. выпуска 1996года. Выеденные из оборота деньги будут постепенно заменять монетами 1 и 2 грн. образца 2018 года.

Вывод из оборота монеты 25 копеек и банкнот выпуска до 2003 года означает, что с 1 октября они перестанут быть платежным средством и рассчитаться ими в магазинах, кафе и других учреждениях будет невозможно.

Если купюры, выпущенные до 2003 года, или монеты номиналом 25 копеек останутся у украинцев, то они смогут их поменять на новые в отделениях всех банков до 30 сентября 2021 года.

Кроме того в отделениях Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банк Аваль и ПУМБ можно будет поменять старые деньги на новые до 30 сентября 2023 года.