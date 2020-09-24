Пара закоханих червонокнижних пеліканів знайшла дім на Тузлівських лиманах (фото)

Днями в дику природу повернули двох пеліканів, які “розважали” відвідувачів ресторану в селі Миколаївка на Одещині. Зворушливу історію порятунку пернатих розповів на особистій Facebook-сторінці керівник науково-дослідного відділу у Національному парку “Тузлівські лимани” Іван Русев.

Чоловік нещодавно дізнався, що у ресторані “Чорноморка” для антуражу і задоволення гостей мешкають два пелікани. Птахів необхідно було рятувати, адже в неволі вони були позбавлені звичної їжі, не мали доступу до води та не могли вільно літати.

Русев повідомив про ситуацію еколога Влада Балинського, який і навідався до ресторану. Керівництво закладу – менеджерка Ольга – спочатку відмовилася віддавати птахів. Мовляв, за них були заплачені чималі гроші. Еколог, у свою чергу, пояснив, що червонокнижних пеліканів аж ніяк не можна було придбати законно. Отже, ресторан купив пернатих у браконьєрів, а за це вже потрібно відповідати перед законом.

Зрештою пеліканяча епопея завершилася щасливо: 23 вересня птахів зі згоди директорки Національного парку Ірини Вихристюк випустили в природне середовище. Екологи сподіваються, що вони швидко адаптуються до нових умов життя.

А ще екоактивісти стверджують, що пелікани – це справжня закохана пара і скоро в їхній “сім’ї” можна очікувати на поповнення.