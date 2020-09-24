Стало известно, какие регионы массово сдаются под натиском коронавируса

За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Тернопольской и Львовской областях.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 — ред.) зарегистрировано: в Киеве — 330, в Днепропетровской области — 298 (в том числе город Днепр — 242), в Харьковской области — 275, в Тернопольской области — 265, и в Львовской области — 205», — сказал министр.

По его словам, проанализировав данные по заболеваемости в Днепре, «нет вспышки в каком-то общежитии или в каком-то предприятии».

«Это общее количество людей, заболевших в городе Днепр. По обращениям и госпитализации мы видим, что в Днепропетровской области и в городе Днепр начинается рост числа заболевших. Не очень сложно провести соответствующую «цепочку»: с точки зрения проведения массовых мероприятий, которые происходили. Это еще раз говорит о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни», — подчеркнул Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава «Коронавирус_инфо», в Украине на 24 сентября (по состоянию на 9:00) зарегистрировано 188106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (3372 — за сутки), из них: 3757 летальных (за сутки — 52), 83458 пациентов выздоровели (1788 — за сутки), в общем проведено 2129156 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область — 5556 случаев;

▪️ Волынская область — 7235 случаев;

▪️ Днепропетровская область — 4692 случая;

▪️ Донецкая область — 2767 случаев;

▪️ Житомирская область — 5262 случая;

▪️ Закарпатская область — 9416 случаев;

▪️ Запорожская область — 3288 случаев;

▪️ Ивано-Франковская область — 12 952 случая;

▪️ Кировоградская область — 1039 случаев;

▪️ г. Киев — 20665 случаев;

▪️ Киевская область — 8286 случаев;

▪️ Львовская область — 19 250 случаев;

▪️ Луганская область — 841 случай;

▪️ Николаевская область — 2717 случаев;

▪️ Одесская область — 12 309 случаев;

▪️ Полтавская область — 1677 случаев;

▪️ Ровенская область — 11 621 случай;

▪️ Сумская область — 3352 случая;

▪️ Тернопольская область — 12 334 случая;

▪️ Харьковская область — 16 193 случая;

▪️ Херсонская область — 905 случаев;

▪️ Хмельницкая область — 5185 случаев;

▪️ Черновицкая область — 13562 случаи;

▪️ Черкасская область — 3355 случаев;

▪️ Черниговская область — 3647 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее, в Украине на 8:50 24 сентября зафиксировано уже 188 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — почти 3,4 тысячи.