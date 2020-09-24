Как заработать на хомячках: депутаты придумали новую схему обогащения за счет граждан

Авторы законопроекта №3796 предлагают ввести обязательную общую регистрацию животных в Украине. Это напоминает тотальную коллективизацию всей страны. Результат не как при Сталине, но Хрущев бы позавидовал…

Шестого июля 2020 года в Верховную Раду подали законопроект с пафосной целью, никоим образом не отвечающей его сути, — введения ответственного обращения с домашними и дикими животными, содержащимися в неволе, пишет ZN.ua.

Как авторы предлагают ввести ответственное обращение с домашними и дикими животными? Они считают, что основной способ регулирования количества животных на улицах — это проведение их идентификации и регистрации, что «позволит более эффективно применять нормы по привлечению к ответственности владельцев за небрежное и/или жестокое обращение с животными, а органам местного самоуправления — реализовывать программы регулирования количества беспризорных (безнадзорных) животных гуманными методами».

Но наибольшее удивление и раздражение вызывает норма законопроекта, регламентирующая саму процедуру идентификации и регистрации. Оказывается, что ныне существующее чипирование животных — это все не то, паспорта животных — тоже не то. Потому что главное — внести информацию о животном в реестр. «Идентификацию и/или регистрацию животных осуществляют специалисты ветеринарной медицины — агенты по идентификации животных через авторизованные базы данных животных, которые обеспечивают автоматический обмен информацией с Единым государственным реестром животных. Порядок авторизации баз данных животных определяется Кабинетом министров».

Вопрос 1. Специалисты ветеринарной медицины — это кто, врачи? Неужели для работы с компьютером необходимы люди, которых учили лечить животных? Ведь речь идет об обычных посредниках!

Вопрос 2 еще интереснее, потому что идентификацию они осуществляют через авторизованные базы данных животных. Значит, есть какие-то авторизованные базы, и через них осуществляется идентификация. Так животное уже в базе? А кто его туда внес? И как осуществляется, собственно, идентификация — по фото, весу, окрасу и т.п.?

Вопрос 3. Зачем обеспечивать какой-то там обмен информацией? Неужели нельзя просто внести информацию о животном? Что на что планируют обменивать? Ясное дело, никаких авторизованных баз данных нет, и потому никакого обмена между базой животных и авторизованными базами данных не будет. Но звучит весьма наукообразно и высокомерно.

Так кого планируют идентифицировать и регистрировать? С кошками и собаками понятно, а вот что с хомячками — их тоже будут идентифицировать? Неужели даже мышей? А тараканов? Они же тоже живут в неволе!

Бывалые люди сразу вспомнили, как резали кабанчиков, чтобы не платить налог, как уничтожали плодовые деревья и кусты, потому что «советы» решили, что налог им нужно платить только за то, что дерево или кабанчик есть. И все это было еще не так давно — во времена Хрущева! В результате погубили и сады, и животных.

Неужели этот ужас возвращается? Неужели какие-то шариковы начнут отлавливать и уничтожать наших любимцев только потому, что те не зарегистрированы на каком-то непонятном государственном сайте? А может, они начнут отлавливать именно животных, за которых можно содрать деньги с владельцев, угрожая усыпить их как беспризорных, или просто банально на этом заработать? Ведь законопроект предполагает компенсацию за отлов, содержание и прививку, которая, возможно, и не нужна! «А мы кошек душили-душили…» — вспоминаете цитату от классика?

Понятно, что это схема. Еще одна схема выкачивания денег из людей и государственных бюджетов. Ведь главный вопрос этой схемы — внесение информации «агентами по идентификации животных», то есть посредниками между владельцем животного и Единым государственным реестром животных.

Почему владелец не может сделать это самостоятельно? Зачем депутаты снова искусственно вводят еще одного посредника? Им не хватает площадок Единой базы отчетов по оценке со всеми полиграфами и скандалами? Похоже, кому-то та схема с оценкой так понравилась, что оттуда бездумно переписали заготовку об обмене информацией. Только забыли, что в схеме с оценкой проверяется стоимость и потому нужен обмен, а вот в случае регистрации животного все, что надо, — просто внести данные о животном в Единую базу животных. И никакого обмена.

Наверное, реестр должен выдавать свидетельство о регистрации, но о таких «мелочах» авторы законопроекта забыли, потому что важнее было прописать коррупционную схему. Ну вот, прописали, что дальше?

Конечно, возникает вопрос о необходимости принудительной регистрации животных вместо добровольной, ведь в развитых странах, на которые ссылаются авторы законопроекта, регистрация — процесс добровольный. Более того, у нас в стране ответственные владельцы делают и прививки, и чипирование, и паспортизацию животных. Поэтому непонятно, как внесение информации о животных в Единый реестр животных создаст ответственных владельцев. Неужели кто-то думает, что вот государство примет закон и за пять минут все станут ответственными? Не станут. Только возникнет давление на действительно ответственных. Но зачем?

А еще интересный момент в этом законопроекте кроется там, где предлагают бездомных животных регистрировать и проводить с ними другие процедуры за счет местных бюджетов. Тогда как в объяснительной записке к документу авторы говорят, что «принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из Государственного бюджета Украины». Но это двойная ложь, потому что из государственного бюджета понадобятся средства на разработку сайта и другие меры, но львиная доля затрат планируется именно из местных бюджетов, и они будут немалые.

У кого-то есть сомнения, кто будет получать средства из этих бюджетов на регистрацию животных? Разве без регистрации животных нельзя за ними присматривать за деньги местного бюджета? Нельзя создавать местную регистрацию через ветеринарные клиники, что сейчас и происходит? Ясное дело, вопрос риторический.

Законопроект не определяет государственный орган, ответственный за ведение реестра животных. И это уже второй законопроект за последние несколько месяцев, которым вводят государственное регулирование без регулятора. Это второй законопроект, которым депутаты стараются возродить посредническую схему по аналогии с оценкой имущества. Сколько еще их будет? Понятно, что автор схем никогда не устанет, причем все знают, кто он. Так неужели в нашем государстве нет предохранителей от этого законодательного бандитизма?

Возвращаясь к законопроекту №3796, можно отметить, что он предусматривает отлов беспризорных животных — даже если у тех есть ошейники и намордники, с последующим выставлением счетов владельцам этих животных за отлов, содержание, а также идентификацию и регистрацию.

Кое-кто считает, что именно это и является настоящей целью законопроекта, потому что государству нужны штрафы. Ведь другой очень странный пункт звучит так: «…обеспечение предоставления доступа к Единому государственному реестру животных органам Национальной полиции Украины, другим субъектам и принятие решений о временном блокировании или аннулировании такого доступа в случаях, предусмотренных действующим законодательством».

Как мне объяснили зоозащитники, доступ полиции нужен, чтобы выписывать штраф за то, что животное потерялось. Но, извините, если это произошло случайно или по обстоятельствам, не зависящим от ответственного хозяина? Может, попробовать наказать безответственного, а ответственному помочь найти животное? Потому что у человека стресс — потерялся член семьи, а государство к нему со штрафом.

Мы проконсультировались с зоозащитниками, и вот что выяснилось.

Регистрация животных — дело нужное, однако оно должно быть добровольным.

Посредники для регистрации не нужны, владелец может зарегистрировать свое животного либо сам, либо с помощью ветеринаров.

Регистрация должна быть бесплатной, особенно если эта процедура обязательная. Небольшая плата возможна при добровольной регистрации, но тогда законопроект должен быть совсем другим концептуально, его надо отозвать и переработать.

Шесть месяцев для введения в действие этого закона очень мало, ведь нужно еще определиться с органом государственного управления, который будет отвечать за реестр. Более того, понадобится не менее трех лет, чтобы система заработала в полной мере.

Если за все отвечают местные органы, тогда зачем общенациональный реестр? Наверное, целесообразнее будет создать региональные реестры и разработать стандарты их ведения.

Необходимо стимулировать граждан регистрировать животных, создавая зарегистрированным льготные условия прививки или гарантируя бесплатный поиск в случае потери.

Очень не хотелось бы уничтожить правильную идею регистрации животных ради их прививки и лучшего ухода из-за неудачного ее воплощения ради чьего-то обогащения.

Адриана Байно, глава ОО «Зеленая сила» (союз зоозащитноков):

— Поддерживаю идею регистрации животных, но категорически против, чтобы за благородными моментами скрывались коррупционные схемы для выкачивания денег из людей. Уверена, что регистрация животных может и должна быть бесплатной для граждан. Вместо этого законопроектом предлагается между государственным реестром и людьми поставить авторизованные базы данных, то есть сайты-прокладки, через которые будет проводиться регистрация, и которым владельцы животных за это будут платить.

Хотя можно вносить информацию без посредников, напрямую и бесплатно.

В такие трудные времена зарабатывать на животных недопустимо…

Автор: Людмила Симонова, член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC); ZN.ua