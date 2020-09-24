За полный провал Нафтогаза украинцы заплатят двойным тарифом — эксперт

В Нафтогазе паника. В ПХГ закачали 27 млрд. кубов газа. И к середине октября будет еще больше. Более половины из этого объема – это дорогой газ сезона 2019-2020 гг. Другая часть – это недорогой газ Укргаздобычи, который Нафтогаз не хочет выпускать на рынок и продавать на бирже.

Об этом заявил энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает сегодня «Главред».

Точнее, государство не имеет влияния на Нафтогаз, чтобы заставить его это сделать. Коболева просить – это бестолково. Он решение такого масштаба в компании уже давно не принимает.

На первый взгляд можно сказать, что такие запасы газа в ПХГ – это рекорд. Рекорд, но не тот.

Это рекорд просчета Нафтогаза. Итак, у Нафтогаза проблема.

Нужно продать дорогой европейский газ, который оставался в ПХГ и дорого продать дешевый газ Укргаздобыче. Как это сделать? Правильно! За все заплатит народ.

Поэтому цена на газ для потребителей Нафтогаза составляет более 6000 грн., а ближе к зиме вырастет до 7000-8000 грн. за 1000 куб. м. То есть, за провалы Нафтогаза (ну, закупивших в 2019 году тьму ненужного газа) заплатит рядовой украинец.

Цена газа, который поднимает Нафтогаз из ПХГ и поставляет потребителям должна составлять не 5240 грн за 1000 куб. м, а в коридоре 2500-3500 грн. И это речь даже не о годовом, а месячном тарифе.

То есть, Нафтогаз вдвое завысил цену своего месячного тарифа. НКРЭКУ и АМКУ – в условиях газового рынка они уже должны были давно штрафануть Нафтогаз.

Там еще много проблем в Нафтогазе, которые команда талантливых менеджеров (экс-вице-президент США Джо Байден ©) также будет перекладывать на граждан Украины. Так, Нафтогаз не выполняет план и не набирает ожидаемых новых клиентов. Провал. Я бы даже сказал, что полный провал.

Отдельная печальная история ждет потребителей, которые получали субсидии. С Нафтогазом теперь они упускают такую возможность.

Ну, а что вы думали? Нафтогаз — это вам не благотворительный фонд для выполнения социальных задач государства.

Поэтому все 27-28 млрд. куб. м газа — это теперь проблема не Нафтогаза, а украинцев, которым государственная (!) компания будет парить дорогущий газ.