Ирина Федишин показала, с чего начинает свой день

Певица прекрасно выглядит.

33-летняя Ирина Федишин не устает радовать поклонников своими фото в бикини. У певицы прекрасная фигура, и очевидно, что она много делает для поддержания спортивной формы.

Сегодня в своем фотоблоге девушка выложила видео своей утренней зарядки и спросила у подписчиков, делают ли они так же.

На видео Ирина в красивом спортивном костюме, кепке и зеркальных очках, она двигается энергично и грациозно.

Последнее время многие звезды делятся своими комплексами упражнений. Но главным пропагандистом спорта, фитнеса и правильного питания в украинском шоу-бизнесе является Настя Каменских. Ее фигура, утверждает Настя, – это результат работы, спортивных тренировок и правильного питания.

: Новости Ю