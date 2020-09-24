Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Соответствующую заявку в комитет премии отправил российский писатель Сергей Комков. В частности, Комков просит наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о боге в Конституцию России.

«Мы должны будем обеспечить такое активное и массовое движение людей по всему миру в поддержку нашего президента, чтобы члены Нобелевского комитета не имели никакого другого варианта, кроме как присудить эту премию нашему президенту Владимиру Путину», — заявил он.

Следует отметить, что в 2013 году Комков также отправлял заявку на выдвижение Путина на премию за урегулирование в Сирии. Тогда кандидатура была отклонена.