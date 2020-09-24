Украина и Словакия подписали соглашение, которое разблокирует ужгородский аэропорт

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина и Словакия подписали соглашение, которое разблокирует работу аэропорта Ужгорода.
Об этом министр написал на своей странице в Twitter.
Кулеба подчеркнул, что переговоры были непростыми.
«Подписано соглашение, благодаря которому международный аэропорт «Ужгород» сможет восстановить функционирование», — написал он.
При этом министр поблагодарил словацкую сторону за конструктивный подход к решению вопроса.
Соглашение было подписано в рамках визита президента Владимира Зеленского в Словакию.
Проблема ужгородского аэропорта
Взлетная полоса аэропорта Ужгорода заканчивается непосредственно на границе со Словакией. Таким образом самолеты вынуждены заходить на посадку и взлетать через территорию (воздушное пространство) Словакии.
Следовательно для нормальной работы ужгородского аэропорта требовалось политической соглашение между Украиной и Словакией, определяющее условия использования словацкого воздушного пространства.