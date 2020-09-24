Повінь – зміна системи

Menu
Close

Китай поддержал Лукашенко после его тайной инаугурации

24.09.2020

После тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Китай уважает выбор, сделанный народом Беларуси. 

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня сообщает ТАСС.

“Мы уважаем выбор, который сделал народ Беларуси”, – сказал Ван Вэньбинь. 

Также, по его словам, в КНР выступают против организации протестов и волнений в стране внешними силами, а также надеются, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность.

Читайте також:   Уряд Гончарука має виконати завдання Зеленського до 4 лютого
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *