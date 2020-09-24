Повінь – зміна системи

Menu
Close

Бойовики на Донбасі замінували дороги біля лінії розмежування

24.09.2020

Проросійські бойовики на Донбасі замінували декілька доріг біля лінії розмежування. При цьому застосовуються заборонені міжнародними конвенціями міни.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що за даними звітів місії ОБСЄ, з початку вересня зафіксовано кілька фактів мінування територій: 

  • 28 серпня помітили 10 протитанкових мін на західній околиці Петровського району Донецька, які встановлені в два ряди і заблокували дорогу;
  • 1 вересня – 23 протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого аеропорту “Донецьк”;
  • 4 вересня – 4 протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги дороги, і 7 вересня – 8 протитанкових мін на автодорозі поблизу Веселої Гори Луганської області;
  • 13 вересня – 14 протитанкових мін на дорозі поблизу Саханки Донецької області. У той же день було задокументовано ще 28 протитанкових мін на дорозі біля Веселої Гори.

Крім того, 19 вересня місія ОБСЄ помітила протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

У штабі відзначають, що окупаційні війська застосовують приховані способи мінування, зокрема протипіхотними мінами, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет, радіус ураження такої міни складає до 16 метрів.

Читайте також:   Перше в історії зображення чорної діри принесло авторам 3 мільйони доларів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *