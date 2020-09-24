В Україні затвердили нові стандарти якості бензину

Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством енергетики постанову, що вносить зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Міненерго за підсумками засідання уряду 23 вересня.

У міністерстві пояснили, що зміни до Технічного регламенту, зокрема, стосуються:

встановлення чітких норм вмісту сірки в рідких паливах, які використовуються на території України;

уточнення та введення нових термінів та визначень.

«Проєкт постанови розроблено Міністерством енергетики з метою імплементації директив Європейського Союзу», – зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Рішення покликане запобігти продажу неякісного палива на внутрішньому ринку, встановити єдині обов’язкові екологічні вимоги до різних видів палива відповідно до європейських стандартів.

У міністерстві стверджують, що постанова дозволить створити належні умови для виконання Україною вимог щодо дотримання європейських норм викидів в атмосферне повітря від використання нафтопродуктів.