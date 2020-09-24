Украина выбрала фильм-претендент на «Оскар»

Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм Валентина Васяновича «Атлантида» как национального претендента на премию «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Комитета.

«Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата, который будет представлять Украину на 93-й премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм». Атлантида, реж. Валентин Васянович, Украина, 106 мин.» — говорится в сообщении.

Указано, что «события фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией». «Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь», — добавили в Комитете.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера «Атлантиды» состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты». Там фильм получил историческую для Украины победу. За последний год лента получила широкий международный успех — фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

В широкий украинский прокат лента выйдет 5 ноября.

93-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.