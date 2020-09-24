Нефедов задекларировал «украденные» часы, но скрыл заработок жены в «Метинвесте»

Бывший глава Государственной налоговой службы Максим Нефедов только на днях подал декларацию перед увольнением, зачем-то внеся туда краденные часы.

Об этом редакция 368.media узнала из декларации Нефедова.

Стоит отметить, что Нефедова Кабмин уволил из-за крайне низких поступлений в бюджет от их ведомств после чего Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможной коррупции на таможне и в фискальной службе.

Что в связи с этим пытался доказать Нефедов декларируя часы Zenith, которые по его же словам у него украли, и которые, получается, на момент декларирования ему фактически не принадлежат — непонятно. Еще он задекларировал кольцо от Tiffany жены Яны Калмыковой. Не украденное.

Что до недвижимости, то на Нефедова официально оформлена киевская квартира площадью 133,1 кв. м, а на его жену два участка земли в селе Семеновка Львовской области суммарной площадью более тысячи квадратных метров.

С автомобилем Нефедова Infiniti EX35 (2008) та жен история, что и с часами — в декларации он есть, а по факту — нет, его тоже украли. Опять же, не совсем понятно, что пытался показать Нефедов, внося его в декларацию — что у него можно украсть часы и автомобиль? Без транспорта он не остался и ездит на автомобиле жены Audi A6 (2016), которую семья приобрела в 2016 году.

В качестве нематериальных активов Нефедов указал авторские права на книгу «ProZorro. Сделать невозможное в украинской власти», автором которой является вместе с Федором Крикуном. Книга на данный момент стоит от 176 до 195 гривен.

Очень интересно, что, принципиально декларируя краденные часы и авто, Нефедов при декларировании доходов проявил гораздо меньшую принципиальность и почему-то не указал, сколько его жена получила в 2020 году в ООО «Метинвест Холдинг» Рината Ахметова. Причем эту информацию он скрывает в своих декларациях постоянно — в прошлой за 2019 год ее тоже не было.

Без тайной зарплаты жены Нефедова семья заработала в сумме с января по конец августа 2020года более 895,3 тыс. гривен из готовых почти 588,8 тыс. гривен — заработная плата Нефедова.

Что касается сбережений, то по состоянию на данный момент семья владеет почти четырьмя миллионами гривен, почти 278 тыс. долларов и 33 тыс. евро наличностью и на банковских счетах.