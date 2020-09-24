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Похищение сумского командира оказалось учениями силовиков

24.09.2020

“Похищение” в Сумах полковника Вооруженных сил Украины, командира 117-й отдельной бригады территориальной обороны Юрия Полоуса проходило в рамках учений силовиков.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

На вопрос, похитили ли в Сумах командира 117-й отдельной бригады территориальной обороны, о чем ранее сообщили в соцсетях, в пресс-службе местной полиции ответили: “Нет, это совместные учения военных, СБУ и полиции. Всех силовиков”.

Так, сегодня координатор медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова в Facebook написала, что “около 2:00 в Сумах неизвестные похитили полковника Юрия Полоуса, командира 117 бригады территориальной обороны”. Сейчас сообщение недоступно.

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