Charlie Hebdo заявила про погрози: нещодавно в газеті знову публікували карикатуру на пророка Мухаммеда

Редакція французької газети Charlie Hebdo знову почала отримувати погрози. У вересні журналісти вирішили повторно опублікувати карикатури з пророком Мухаммедом.

Газета звернулась з відкритим листом до громадян Франції. Його підписали більше ніж сотня французьких журналістів, — передає Громадське.

У листі зазначається, що нині багато людей в країні отримують погрози розправою у соцмережах за висловлювання непопулярних думок, а держави тиснуть на французьких журналістів, які публікують критичні статті.

«За останні п’ять років чоловіків та жінок нашої країни вбивали різні фанатики, через їхнє походження або через їхні думки. Журналістів і карикатуристів страчували, щоб вони перестали вільно писати та малювати», — зазначили у листі.

В інтерв’ю виданню Le Point глава HR-відділу газети Charlie Hebdo Маріка Брет також повідомила про переслідування. 14 вересня жінка змушена була тікати з власного помешкання — охоронці Маріки отримали погрози.