После 95-го квартала к власти должна прийти 95-я десантно-штурмовая бригада — мнение

Многие уже бросили дурную привычку думать о том, какая уродина Зеленский. И стали думать, кто же будет следующей курвой.

Таким мнением поделился сегодня ночью в Фейсбуке известный журналист, главред «ОРД» Станислав Речинский.

Знакомые говорят, что Кличко. Надеюсь, что не будет. Хватит уже курв.

После 95-го квартала по всем понятиям должна прийти к власти 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада…

Читаю вот, что Николая Тищенко (Колю Оболонского) собираются ввести в состав ТКГ. По-крайней мере, он очень хочет.

А разве Ермак может отказать любимому куму?

Причем, ввести его хотят не вместо маразматика Фокина, забывшего, что СССР давно сдох. А вместо Казанского или Гармаша.

Если бы в состав ТКГ вместо Тищенко ввели мартышку, толку было бы больше. Мозгов столько же, но хотя бы не ватник…