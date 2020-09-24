Вероятные и неожиданные последствия местных выборов для Зеленского

Если нынешний мэр Киева сумеет уверенно победить на местных выборах, то он, как мэр столицы, станет конкурентом президента Зеленского.

А попытки Офиса президента отобрать власть у победившего Кличко приведет к тому, что киевский мэр станет первым кандидатом в президенты на досрочных президентских выборов.

Более того, если несколько сильных мэров городов-миллионников уверенно победят на местных выборах выдвиженцев Офиса президента Зеленского, рыхлые кандидатуры «Слуг народа», то Украина сильно приблизится к политическому сценарию досрочных президентских или парламентских выборов.

Ибо местные политические и экономические кланы, которые будут авторами этих побед, захотят быстренько конвертировать полученный результат в более весомый политический ресурс влияния на Центр власти.