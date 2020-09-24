14- летняя дочь Джоли и Питта, которая мечтала сменить пол, похвасталась красотой

Актриса Анджелина Джоли отправилась за покупками в компании детей: Захары, Шайло и Вивьен. 45-летняя знаменитость предстала перед уличными фотографами в черной футболке и брюках в тон, вокруг пояса она повязала лонгслив.

Об этом сообщают СМИ.

Однако в этот раз наряд Анджелины привлек куда меньше внимания, чем ее дочь Шайло. Она надела серый свитшот с черными шортами, которые подчеркнули длинные и стройные ноги дочери Джоли и Питта. Волосы 14-летняя девушка собрала в пучок и не забыла про одноразовую маску.

Интернет-пользователи были удивлены, отметив, что Шайло почти догнала свою знаменитую маму по росту. В комментариях к фото они принялись гадать, когда наследница актеров успела так вытянуться. «Шайло растет и становится все более женственной», «Ого, когда Шайло успела так повзрослеть? Скоро уже Анджелину перегонит», «Шайло, конечно, невероятно стройная девушка», «Она с каждым годом все красивее и красивее», «Вот это ноги у Шайло!» — пишут поклонники Джоли. Они считают, что ее наследницу ждет блестящее будущее в одном из модельных агентств.