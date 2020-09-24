Експрокурор Рубан підбурював втручання у автоматизовану систему документообігу суду при спробі рейдерства виробника «Семок»

Державне бюро розслідувань офіційно визнало ТОВ «Волана» потерпілою стороною у справі за фактом підбурювання у незаконному втручанні в автоматизовану систему документообігу колишнім першим заступником прокурора Сумської області О.Рубана під час підготовки незаконної ухвали про арешт заводу.



ДБР проводить розслідування щодо організації та спроби реалізації злочинної схеми по рейдерському захопленню підприємства, яке виробляє «Семки» та інші українські снеки. Серед фігурантів справи – співробітники сумської прокуратури, СБУ та місцевого суду.



На початку червня 2020 року Зарічний районний суд Сумської області своєю ухвалою наклав арешт на виробничий комплекс ТОВ «Волана», що знаходиться у м. Синельниково Дніпропетровській області. За оцінками юристів, це було першим кроком до рейдерського захоплення підприємства.



Насправді ТОВ «Волана» не проводило ніякої діяльності у Сумській області, і не мало ніякого відношення до справи, яка більше трьох років лежала в Сумському СБУ. Апеляційний суд скасував незаконну ухвалу, а представники заводу звернулися до правоохоронних органів з заявами про участь посадовців у спробі рейдерства. В результаті ДБР розслідує справу проти слідчого СБУ В.Прохненка та прокурора А.Жернового, а також справу проти першого заступника обласного прокурора О.Рубана.



Як виявилося, саме О.Рубан давав письмові незаконні вказівки суду, щодо того, як саме треба розглядати справу проти «Семок». Ці вказівки кваліфікуються як незаконне втручання у роботу суду, з метою в ручному режимі вибрати зручну для рейдерів дату розгляду та «зручного» суддю. Слідчий СБУ за погодженням із прокурорами вніс до подання до суду завідома неправдиві факти, щоб добитися незаконної ухвали.



Атестаційна комісія прокурорів рекомендувала після цього звільнити О.Рубана з органів прокуратури. Генеральний прокурор підписала відповідний наказ, а також призначила незалежну групу прокурорів для неупередженого розслідування даної справи.



Після офіційного визнання потерпілою стороною представники підприємства отримають повний доступ до матеріалів справи, будуть опитані щодо деталей рейдерської схеми, а також зможуть систематично контролювати хід розслідування, щоб зловмисники не змогли уникнути відповідальності.