Коронавирус вышел из-под контроля, – генсек ООН

Человечество провалило испытание пандемией коронавируса. На данный момент число жертв приближается к миллиону.

Об этом в четверг, 24 сентября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, сообщает “ТАСС”.

“Пандемия – это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили, – сказал он. – Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля”, – заявил он.

По мнению Гутерриша, такое положение дел свидетельствует о недостатке глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности. “Коронавирус черной тенью лег на весь наш мир. Но он также стал предупреждением, которое должно побудить нас к действиям. У нас нет выбора… Либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо мы будем раздавлены раздорами и хаосом”, – заключил он.