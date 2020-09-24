Закон про покарання силовиків за домашнє насильство на загальних підставах внесли в Раду

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект про відповідальність військовослужбовців і поліцейських за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.

Документ зареєстрований у Раді в четвер, 24 вересня, під №4149.

Про це свідчать дані на сайті парламенту. Проект внесли без супровідних документів.

Останній етап його проходження – переданий на розгляд керівництву. Відзначимо, на вчорашньому засіданні Кабмін підтримав цей законопроект. Документ пропонує зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У ньому прописано притягнення військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, до відповідальності на загальних підставах за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою.