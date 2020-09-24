Наталья Могилевская позировала в халатике на постели

Наталья Могилевская активно общается с поклонниками через соцсети. А недавно украинская артистка опубликовала соблазнительные фото в халатике на постели.

“Моя любовь – классическое белоснежное белье. И я не понимаю как моя подруга спит на ядовитых ярко-красных простынях. А вы что предпочитаете? Ромашковое поле, строгие геометрические рисунки или однотон? Всем доброе утро!

Ps. Осень украинских дизайнеров и брендов в моей жизни началась. И начала я с базы. Потрясающее, конечно белоснежное, постельное белье”, – написала Могилевская.

“Наташа, вам очень идет белое, и белье, и платья, и цвет волос! И вообще вы похорошели!”, “А мне классика, но и в тоже время и от ромашек не отказалась бы”, “Красотка. Тоже люблю белоснежное, но летом. Зимой мне ближе фланель, так как переехала жить на дачу, а дом еще не совсем готов для зимовки. А фланелька, как правило, – графика”, – комментируют поклонники.