Работа в Европе: как аферист Вадим Кирничный грабит доверчивых заробитчан

По разным оценкам, сегодня за рубежом работает порядка 3 млн украинских заробитчан.

Резкая девальвация гривни – с 8 до 28 грн за долл в 2014 году и продолжающееся ухудшение социально-экономической ситуации в Украине делают работу в соседних европейских странах очень привлекательной для наших сограждан.

К примеру, по данным аналитиков OLX Работа, в 2019 году украинскому работнику в Польше обещали платить около 25,5 тысяч грн в месяц, а чешские работодатели заявляли украинцам среднюю зарплату в 32,9 тысяч грн. Для украинских реалий – это космические зарплаты.

Неудивительно, что количество желающих стать заробитчанами постоянно растет. Впрочем, растет и количество разного рода жуликов и шарлатанов, которые, выманивают у доверчивых украинцев последние деньги, обещая им хорошую работу в Чехии или Польше. Известно очень много случаев, когда люди, приехав на заработки за рубеж, фактически попадали в рабство. При этом обрекали их на такую ужасную участь их же сограждане, а иногда и земляки.

Именно об одном из таких циничных аферистов и пойдет речь в нашем материале.

Имя выходца из Винницы Вадима Кирничного (Vadym Kyrnyčnyj) хорошо известно многим украинцам, которые искали работу в Чехии. Те, кому не посчастливилось с ним связаться, теперь вспоминают это знакомство как страшный сон.

На сайтах по трудоустройству можно и сегодня найти много объявлений, где Кирничный предлагает высокооплачиваемую работу в странах Европы.

Действует он по стандартной схеме: у попавшихся на его удочку жертв Кирничный выманивает паспорта, якобы для подготовки документов на легализацию их трудоустройства, а после начинает требовать заплатить за дополнительные услуги, придумывает какие-то сборы и штрафы. В итоге все сводится к банальному шантажу, когда жертве фактически приходится выкупать назад свой паспорт у афериста.

При этом, чтобы добавить себе авторитета и важности, Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) хвастается при необходимости дипломатическим статусом и высокопоставленными связями.

Утверждает, что является членом влиятельной дипломатической организации, которая по уровню не уступает ОБСЕ.

Мы проверили: действительно, Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) состоит в одной из общественных организаций с громким названием «Международная дипломатическая миссия». Там он даже занимает такую «ответственную должность», как «заместитель главы представительства в Чешской республике».

На деле же, за этой помпезной вывеской и громкими регалиями нет ничего – это обычная шарашкина контора, у которой нет никаких полномочий и влияния.

Но мало кто из наших заробитчан разбирается в таких тонкостях – этим и пользуется беспринципный наглый жулик и вымогатель Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj).

«Когда я начал говорить, что пойду в полицию, если не вернет паспорт и деньги, он (Кирничный) начал на меня орать – угрожал, что позвонит в МИД кому надо, и я больше никогда не смогу никуда выехать из Украины. В итоге, мне пришлось заплатить еще какой-то «штраф», и только тогда мне вернули паспорт», — рассказал журналистам Александр, один из обманутых заробитчан.

Фактически перед нами классическая мошенническая схема, когда аферисты зарабатывают на доверчивости и неосведомленности жертв. Наглость и напор. Доказать потом факт таких преступлений крайне сложно — Вадим Кирничный никаких реальных соглашений об услугах со своими жертвами не заключает. А те бумажки, которые он выдает, не имеют никакой юридической силы. Но жертвы об этом не догадываются, пока не угодят в капкан.

Впрочем, бизнес на заробитчанах – это не единственный источник дохода для этого наглого и циничного афериста.

Окрыленный безнаказанностью, Кирничный начал проворачивать новые схемы уже в самой Чехии. Там он также пытается «разыгрывать карту» представителя влиятельной дипломатической организации.

Как выяснилось, Кирничный воспользовавшись личным знакомством с руководителем одной крупной компании в Праге, видимо имея финансовые проблемы, втерся в доверие к главному бухгалтеру. С помощью обмана – врал, что глава компании наделил его полномочиями – добился того, что главный бухгалтер сделал на него доверенность в банке с доступом к счетам. После этого Вадим Кирничный украл со счета компании Artbud s.r.o. 495 тыс чешских крон (около 620 тыс грн) и скрылся в неизвестном направлении.

В офисе компании он с тех пор не появляется, объяснить свои действия отказывается, на вопросы реагирует агрессивно, угрожает дипломатическим статусом и высокопоставленными связями. Дело дошло до того, что Кирничный начал угрожать проблемами лично собственнику компании.

Также в последствие выяснилось, что Вадим Кирничный врал другим сотрудникам Artbud s.r.o. о том, что у него есть дипломатический паспорт, и что он является членом какой-то большой дипломатической миссии — издалека показывал сотрудникам какую-то пластиковую карточку, хотя в руки никому не давал. О том, что это за миссия, мы писали выше.

По сути, яркий пример того, как безнаказанность раззадоривает аппетиты жулика – масштабы афер растут.

Впрочем, судя по его профилю в соцсетях – жизненным кредо Вадима Кирничного является крылатая фраза из незабвенного «Золотого теленка» Ильфа и Петрова: «Большие деньги можно только украсть».

Такое впечатление, что Кирничный возомнил себя эдаким современным Бендером, хотя до уровня великого махинатора ему очень и очень далеко. А вот скамья подсудимых – это вполне обозримая перспектива.

По нашим данным, Вадимом Кирничным занимаются правоохранительные органы Украины. На сегодняшний день уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УКУ — мошенничество в крупных размерах. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Так как преступник скрывается, стоит вопрос о его международном розыске. Кроме того, мошеннические следы Кирничного были замечены не только в Украине и Чехии, но и в Польше, Словакии и других странах. Европейские правоохранители ведут несколько расследований относительно этого афериста.

Автор: Николай Зотов