«Нікого захищати не буду». Разумков відреагував на розповіді Юрченко про корупцію в парламенті

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю НВ прокоментував опубліковані НАБУ аудіозаписи, де нардеп Олександр Юрченко згадує факти корупції в парламенті.

За словами Разумкова, він послухав цей аудіозапис, однак не пам’ятає, звучать там прізвища інших депутатів і з яких вони фракцій. «Важко сказати, правда це чи бравада.

Мені б дуже хотілося, щоб не було додаткових підстав підозрювати колег, але якщо такі підстави будуть, то я вам можу сказати як голова Верховної Ради, що я особисто точно нікого захищати не буду, незалежно від того, чи будуть це представники більшості або інших політичних сил”, – зазначив Разумков.

Він наголосив, що всі корупціонери повинні будуть понести покарання. «Якщо вина депутата Юрченка буде доведена, то він повинен буде понести покарання, як і будь-який інший депутат парламенту, незалежно від партійної та фракційної приналежності», – додав Разумков.