У Львівській області СБУ провела масштабні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України провела масштабні навчання на військових об`єктах Львівської області.

Метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірки готовності військових боротися з тероризмом.

Про це повідомляє прес-служба відомства. Як повідомляється, учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури. В антитерористичних заходах, окрім СБУ, взяли участь підрозділи Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.