В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской во время массовых протестных акций в воскресенье

Белорусская оппозиция заявила о намерении провести инаугурацию Светланы Тихановской.

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении белорусского Telegram-канала Nexta Live.

В нем подчеркивается, что «народная инаугурация» Тихановской планируется в ходе массовых акций протеста, назначенных на воскресенье, 27 сентября.

«Вся страна 9 августа видела победу Светланы Тихановской. Это подтвердили честные протоколы из самых разных городов и деревень.

Но победителя бандиты выдавили из страны угрозой, надавив на будущее детей Тихановских.

Колхозная хунта продолжает удерживать власть преступным путём», — говорится в сообщении.

Организаторы подчеркнули, что массовые выступления должны пройти не только в Минске, но и в других населенных пунктах республики.

Участникам акций предложили взять с собой на мероприятие портреты Тихановской, а также плакаты в её честь.

«Позорные крысиные посиделки не будут признаны ни белорусским народом, ни цивилизованным миром.

Мы добьёмся, чтобы Светлана могла безопасно вернуться.

Мы добьёмся новых честных выборов.

Мы добьёмся суда над всеми бандитами», — отметили организаторы.

Начало акции назначено на 14:00.