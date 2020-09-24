Нардепы ОПЗЖ и “Слуги народа” ходят в ВР с сумками стоимостью 13 минимальных зарплат

Антонина Славицкая – народный депутат от политической партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” и депутат “Слуги народа” Ольга Смаглюк-Василевская были замечены в парламенте на прошлой пленарной неделе с брендовыми сумками Gucci и Salvatore Ferragamo стоимостью почти 66 тыс. грн. при минимальной зарплаты простых украинцев в 5 тыс. грн. Попутно, недавно депутаты проголосовали за предложение Кабмина и подняли 1 сентябрь этого года “минималку” с 4723 грн на 277 грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения специального корреспондента LB.ua для “Парламент UA” Анны Стешенко.

Так, Славицкая, которая сейчас является членом Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, была замечена в зале под куполом с узнаваемой моделью Marmont Gucci. Стоимость этой сумочки, хоть и не из последней коллекции, не падает ниже 2 тыс.евро. Именно в таком размере аксессуар оппозиционной депутатки сейчас можно заказать даже онлайн за 72.734 грн.

Славицкая известна тем, что в 2019 году была выбрана народным депутатом 9 созыва от партии Медведчука-Бойко ОПЗЖ под номером 37 в списке как член партии. Руководила адвокатским бюро “Славицька и партнеры”. А в прошлом много лет была помощницей скандального оппозиционного экс-народного депутата Сергея Кивалова, который еще со времен Оранжевой революции больше известный в народе, как “Підрахуй”.

Ее фамилия также фигурировала в коррупционном скандале. Еще в июле 2019 года детективы НАБУ выдвинули подозрения в коррупции и сговоре с должностными лицами с целью вынесения ошибочных судебных решений, вмешательство в деятельность судебных органов и препятствованию работе высших судебных и других органов власти. Тогда обвинения были выдвинуты некоторыми судьям Окружного админсуда и его главе Павлу Вовку на основании записей прослушивания их телефонных разговоров, которые были обнародованы следователями Антикоррупционного бюро.

Как оказалось, в то время помощница Кивалова Антонина Славицкая также участвовала в коррупционных действиях чиновников, она передавала указанным лицам подарки и сообщения. О чем свидетельствуют те самые записи телефонных переговоров.

В тот же день в Раде нардеп от “Слуги народ ” и в прошлом журналистка “1 + 1” Ольга Смаглюк-Василевская пришла в Раду с не менее узнаваемой сумкой Jet Set бренда Salvatore Ferragamo. Стоимость такой сумочки без скидки была более 2 тыс. долларов. Сейчас на Сейле такую можно приобрести за 1.399 долларов. Кстати, Смаглюк уже не первый раз замечена в парламенте в обуви и с сумками этого люксового итальянского бренда.

В 2019 году была выбрана депутатом Верховной Рады 9 созыва от “Слуги” по избирательному округу №96 (Киевская область) как беспартийная. Член одноименной фракции. Сейчас член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В Раде с первого дня работы считается депутатом “группы олигарха Игоря Коломойского”.

В апреле 2020 году она подала 1500 поправок к так называемому “антиколомойскому закону” о банковской деятельности с целью блокирования его принятия. А в марте 2020 года фигурировала в медиа скандале из-за того, что поблагодарила пророссийского блогера и экс-заместителя главы Администрации Януковича Андрея Портнова “за его вклад в восстановление справедливости в Украине”. А в октябре 2019 года была подозреваемой в получении 30 тыс. долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.