В Мариуполе появился «Запорожец» с кожаными сиденьями от Alfa Romeo

Владелец необычного «Запорожца» несколько лет публиковал фото и описание процесса работы над своим автомобилем на соответствующих сайтах.

Мариупольчанин на «Запорожец» 1994 года выпуска установил ламбо-двери. На каждую дверь приходится по два пневмоупора — поднимаются и опускаются они плавно, говорится в комментариях к фото.

Сообщается, что тюнинг ЗАЗ также включает кожаные сиденья от Alfa Romeo и рычаг КПП в виде поршня. А вот технические моменты остались без изменений, у «Запорожца» стандартный 1,2-литровым мотором на 40 лошадиных сил.

«Тюнингованный» ЗАЗ появлялся на мариупольских выставках и участвовал в автопробегах по городу.