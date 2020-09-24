Alyona alyona висловилась стосовно вильоту із “Танців з зірками”

На жаль, під час останнього ефіру ток-шоу “Танці з зірками” українська реп-виконавиця Альона Савраненко, більш відома під псевдонімом alyona alyona та її партнер Юрій Гурич були змушені покинути проєкт.

У своєму офіційному фотоблозі співачка вирішила прокоментувати останній виступ та рішення судів. Як зазначила Альона, після проєкту почувається вона одночасно сумно й радісно, втім, дівчина вдячна організаторам ток-шоу за можливість спробувати себе в чомусь новому й випробувати свої сили на танцмайданчику.

В першу чергу, знаменитість рада тому, що знайшла для себе нових чудових друзів, а саме: партнера по танцях Юрія Гурича та їх хореографиню Анну Кареліну. Як зазначила співачка, з кожним ефіром вона почувала себе більш впевнено, у зв’язку з чим не бажала покидати проєкт настільки рано.

“Але це досвід і це вже перемога, що я пішла на цей проєкт.”

Реперка зазначила, що буде неймовірно рада, якщо її рішення взяти участь в ток-шоу надихне хоча б одну людину.

В кінці Альона зізналася, що вболіватиме за свою колегу й вокалістку рок-гурту “The Hardkiss” Юлію Саніну.