У Львові екскерівника дитячого табору звинуватили у зґвалтуванні 11 дівчат віком 11-14 років

Колишнього керівника одного з дитячих таборів у Львові звинуватили у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх дівчат.

Правоохоронці знайшли 11 жертв, однак їх може бути більше.

Про це повідомили у поліції Львівської області. Перші випадки зґвалтування датуються ще 2005 роком, коли чоловік працював директором не зареєстрованого офіційно молодіжного табору. Він обирав собі в жертви дівчат віком від 11 до 14 років.

«Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні — молоді жінки. Багато з них не хотіли згадувати ці події — і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні 11 злочинів», — розповіли в поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) та ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.