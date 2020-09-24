Участники «коронавирусных» беспорядков в Новых Санжарах получили сроки

Спустя полгода после «антикоронавирусных» беспорядков в Новых Санжарах особо активным участникам протестов вынесены приговоры. Двое людей, забрасывавших полицейских булыжниками и кирпичами, получили условные сроки.

Дело слушалось в районном суде Новых Санжар. Как сообщила пресс-служба суда, было установлено, что 20 февраля, поджидая автобусы с эвакуированными из Китая гражданами, толпа перекрыла дорогу транспорту. Особо активными были граждане П. и К., которые не только препятствовали колонне автобусов, но еще и забрасывали камнями машины сопровождения и полицейский кордон. Травмы получили пятеро полицейских из батальона «Полтава», а также начальник одного из управлений полиции области.

Граждане были признаны виновными. Учитывая, что обвиняемые пошли на сделку со следствием, приговор был мягким: пять лет лишения свободы, но с испытательным сроком один год. Судебное решение уже вступило в силу.