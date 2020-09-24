Попугай хотел приобщиться к женской сборной Бразилии

Пернатый «болельщик» хотел приобщиться к двусторонней женской сборной Бразилии, но что-то пошло не так.

Национальная бразильская команда среди женщин пыталась провести двусторонку, но стартовый свисток пришлось отложить.

На поле вылетел попугай, который решил приземлиться точно на голову одной из футболисток. Впечатляющие размеры птицы не вызывали у радости у девушки. Персонал команды сумел заинтересовать попугая футбольным мячом и сменить его место дислокации.

После этого «перфоманса» пернатый полетел осваивать ворота.

: Новости Ю