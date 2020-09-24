Племянница Трампа обвинила его и родственников в преступном сговоре и краже наследства

Дочь старшего брата Дональда Трампа, 55-летняя Мэри, подала в суд на президента США и его родственников, за финансовые махинации с наследством, которое та должна была получить от деда.

Об этом сообщает The New York Times.

«Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали о реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество — это не просто семейный бизнес, это образ жизни», — заявила она.

Так, племянница Трампа и дочь его брада Фрэда подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, обвинив президента в хищении десятков миллионов долларов, которые она должна была получить в наследство от отца гаранта США. Также в махинациях Мэри обвиняет уже покойного брата Трампа Роберта. Отмечается, что семейная ветка Фрэда и Мэри не получили часть положенного им состояния, а также «справедливую долю в наследстве».

Так, после смерти отца Трампа в 1981 году Дональд, Роберт и их сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали «целую схему для выкачивания средств, сокрытие их хищения и лжи относительно истинной ценности наследства».

Также они якобы прибрали к рукам значительную часть недвижимости в Нью-Йорке и «эксплуатировали для собственного обогащения в ущерб всем, кто их окружал» в 1980 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп применяет в быту слово «ниггер» и антисемитские оскорбления. Об этом в эфире канала NBC поведала его племянница — Мэри Трамп. Женщина выпустила книгу под названием «Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Фрагмент трансляции опубликован в микроблоге в Twitter журналиста телеканала Джоффа Беннетта.