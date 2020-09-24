Сейм Литвы призвал остановить прокладку «Северного потока — 2» из-за Навального

Парламент (сейм) Литвы в четверг принял резолюцию, касающуюся газопровода «Северный поток — 2». Из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным парламентарии прибалтийской страны призвали оставить прокладку ветки.

Как передает «Интерфакс-Украина», за резолюцию проголосовали 47 депутатов, один воздержался.

В документе сказано, что «отравление Навального с использованием паралитического отравляющего химического вещества, созданного в российских лабораториях, которое запрещено международными договорами, совершенно явно показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции».

По мнению литовских парламентариев, экспорт энергоресурсов — основной источник финансирования «российской агрессивной внешнеполитической инициативы, чаще всего направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы». В связи с этим они предлагают остановить прокладку второй линии газопровода «Северный поток».

Документ инициировали председатель Комитета по европейским делам сейма, «социал-трудовик» Гедиминас Киркилас, лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис и его коллеги по фракции Лауринас Касчюнас, Жигимантас Павилёнис, а также глава Партии свободы Аушрине Армонайте и социал-демократ Довиле Шакалене.