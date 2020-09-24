Зеленский прибыл в Закарпатье. Там он пробудет два дня и посмотрит достопримечательности

Президент Украины Владимир Зеленский, который 24 сентября завершил визит в Словакию, начал двухдневную рабочую поездку в Закарпатскую область.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

В пресс-службе Закарпатской ОГА рассказали, чем глава государства займется во время поездки.

Зеленский проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта «Ужгород». Также президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации национальной программы «Большая стройка» в Закарпатье.

Зеленский примет участие в представлении проекта стратегии развития области до 2027 года.

Кроме того, он побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.

Также запланирован осмотр президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.