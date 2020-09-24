88-летнего отца Киркорова госпитализировали в хирургию из-за сердца

Отца звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, 88-летнего Бедроса, положили в московскую клинику. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Папа короля эстрады сегодня приехал в столичную клинику — самостоятельно, с водителем. У него уже была договоренность с врачами, после осмотра Киркорова сразу госпитализировали в отделение хирургических нарушений ритмов сердца», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что жалоб на здоровье у Бедроса Киркорова на сегодняшний день нет и в больнице на обследовании он пробудет несколько дней.