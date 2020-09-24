Застрявших в Китае украинцев вывезут домой 26 сентября — МИД

Министерство иностранных дел Украины, авиакомпания МАУ и зарубежные партнеры договорились о вывозе застрявших в Китае украинцев. Они смогут улететь из Тяньцзиня 26 сентября.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба МИД.

«Авиакомпания МАУ осуществит рейс из Тяньцзиня в Киев с остановкой в Дели. Промежуточная посадка в Дели позволит также перевезти более 200 студентов из Индии, которые возвращаются на учебу в Украину», — отметили в ведомстве.

Въезд студентам в Украину разрешен в виде исключения, несмотря на запрет правительством иностранцам пересекать границы.

Украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией.