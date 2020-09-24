Стало известно, где находится адвокат Колесниковой

Адвокат члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак была задержана правоохранителями. С полудня она не выходила на связь.

Об этом сообщила пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич в комментарии российскому изданию «ТАСС».

По словам Ганусевич, адвоката задержали якобы за совершение административного нарушения.

«Какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД Минска», — добавила она.

Отметим, ранее адвокат Виктор Мацкевич заявил о пропаже Казак. Она должна была сегодня быть на судебном заседании, но в суд так и не явилась. Муж Казак планировал подать в милицию заявление о пропаже.

Казак является адвокатом оппозиционерки Колесниковой, которую белорусский режим обвиняет в попытке захвата государственной власти. Сейчас оппозиционерку удерживают в СИЗО.