Україна на Оскарі: які фільми держава висувала на премію та за що отримала дискваліфікацію

За час незалежності Україна 12 разів намагалась потрапити у список номінантів Оскара. Які стрічки висували на престижну нагороду та якими скандалами відзначились – дізнавайтесь у матеріалі.

Сьогодні, 24 вересня, оголосять фільм, який представлятиме державу на Оскарі у 2021 році. Серед претендентів – “Атлантида”, “Мої думки тихі” та “Земля блакитна, ніби апельсин”. Як повідомляє 24 канал, одна з цих стрічок перейде на розгляд експертів Оскар, які й вирішать, чи потрапить новинка вітчизняного кіно у список номінантів “Найкращий фільм іноземною мовою”.

А поки Україна очікує на результати нацвідбору, пропонуємо переглянути фільми, які вже представляли нашу державу у США.

12 фільмів, які Україна висувала на Оскар

“Додому”

Рік – 2019

Режисер – Наріман Алієв

Головний герой Мустафа вирушає до Києва, щоб забрати тіло загиблого сина та поховати його за мусульманськими традиціями. Зі столиці він їде до окупованого Криму з молодшим нащадком Алімом. Хлопець не у всьому підтримує батька, а тому в дорозі в них виникають чимало розмов, під час яких родичі більше пізнають один одного та розкривають перед глядачами трагедію народу.

“Донбас”

Рік – 2018

Режисер – Сергій Лозниця

Фільм складається з 13 епізодів, які відтворюють реальне життя на окупованих територіях Донбасу. Чимало подій для сюжету взяли з реальних історій, зафіксованих журналістами, або ж розказаних очевидцями.

“Рівень чорного”

Рік – 2017

Режисер – Валентин Васянович

У 50 років весільний фотограф Костя втрачає сенс жити. Все, що в нього є – паралізований батько, подруга, яка працює стилістом у весільному журналі, старенький кіт і слайди, де він ще щасливий. Натомість Костя вже життя фіксує щастя інших, роблячи знімки наречених, та вважає це буденною рутиною.

Цікаво, що у стрічці немає жодного діалогу. Критики високо оцінили роботу Валентина Васяновича, наголосивши, наскільки багато цей фільм може розказати глядачам.

“Українські шерифи”

Рік – 2016

Режисер – Роман Бондарчук

“Українські шерифи” – це документальний фільм, який з гумором викриває людські слабкості.

За сюжетом, у селі Стара Збур’ївка бракує правоохоронців. Тому обов’язки поліції та соціальних працівників починають виконувати місцеві жителі – Віктор Кривобородько і Володимир Рудьковський. Вони допомагають залагодити сімейні сварки, не допускають бійок, шукають потопельників, але не беруться за кримінальні справи.

“Поводир”

Рік – 2014

Режисер – Олесь Санін

У 1930-ті роки американський інженер Майкл Шемрок приїжджає з сином до Харкова. Чоловік хоче допомогти побудувати соціалізм, однак раптова зустріч з актрисою Ольгою змінює все його життя: він закохується, не знаючи, що до красуні давно залицяється працівник НКВС. Американця вбивають, а його сину дивом вдається вижити під час нападу. Хлопчика рятує сліпий кобзар, який бере його з собою в мандрівку поводирем. На прикладі цих героїв автори показали трагічні сторінки з історії України.

Та саме цей фільм спричинив чималий скандал. Представники і прихильники стрічки “Плем’я”, яка теж брала участь у національному відборі, стверджували, що потрібна люстрація в Українському Оскарівському Комітеті. На скандал відреагували і в Голлівуді: в рецензії Ніл Янг дав кращу оцінку стрічці “Плем’я”.

“Параджанов”

Рік – 2013

Режисер – Олена Фетісова і Серж Аведікян

Біографічна драма розповідає про легендарного режисера Сергія Параджанова. Борець за справедливість не міг мовчати, спостерігаючи за тоталітарним режимом радянської влади. А тому конфлікт все загострювався і супроводжувався репресіями з ув’язненням.

Стрічка “Параджанов” не отримала схвальних відгуків за кордоном та не стала номінантом премії Оскар.

“ТойХтоПройшовКрізьВогонь”

Рік – 2012

Режисер – Михайло Іллєнко

У центрі подій фільму – історія звичайного хлопця з Полтавщини Івана Додоки. У часи Другої світової війни він працює військовим пілотом та отримує навіть ордени за свою роботу. Та німецький полон і радянські табори змінюють його життя, а доля дає шанс емігрувати до Канади. Там він стає вождем місцевого племені.

“Ілюзія страху”

Рік – 2008

Режисер – Олександр Кірієнко

Фільм “Ілюзія страху” був єдиним претендентом у нацвідборі, а тому автоматично потрапив на розгляд комісії Оскару. Це екранізація роману колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова.

За сюжетом, українського бізнесмена заарештовують за сфальсифікованою справою. Та ця подія травмує його психіку: після виходу з СІЗО він божеволіє. Чоловіку здається, що він – цар Соломон.

Головні ролі у фільмі “Ілюзія страху” виконали російські актори Сергій Гармаш і Андрій Панін.

“Аврора”

Рік – 2006

Режисер – Оксана Байрак

Фільм розповідає про 12-річну дівчинку, яка жила в дитячому будинку в Прип’яті. Після Чорнобильської катастрофи вона потрапляє до США на лікування, а на прикладі однієї дитини автори проєкту хотіли показати біль всього суспільства.

Однак стрічка викликала чимало суперечностей та порушила головні вимоги до претендентів на Оскар. Зокрема діалоги велись здебільшого російською мовою, адже у фільмі “Аврора” можна побачити чимало акторів РФ. Одну з головних ролей отримав Дмитро Харатьян, який внесений до бази “Миротворець”, як людина, яка загрожує суверенітету України.

Також фільм “Аврора” не був у національному прокаті щонайменше 7 днів, чого вимагають від лауреатів на “Найкращий фільм іноземною мовою”. Та і щодо прозорості голосування виникало чимало сумнівів.

“Водій для Віри”

Рік – 2004

Режисер – Павло Чухрай

Та якщо фільм “Аврора” знімала українська режисерка, яка живе в Росії, то стрічку “Водій для Віри” створювали представники кіноіндустрії РФ. Знімальна група і всі актори, окрім легендарного Богдана Ступки, були росіянами. Тому комітет Оскару не взяв до уваги заявку України та дискваліфікував стрічку через порушення правил премії.

Це був перший гучний скандал для держави, пов’язаний з Американською кіноакадемією. Натомість у Росії стрічка, знята в Криму, набула шаленої популярності та отримала премії від країни-агресора.

“Мамай”

Рік – 2003

Режисер – Олесь Санін

“Мамай” – це своєрідна українська історія про Ромео і Джульєтту. За сюжетом, козак-утікач закохується у кримськотатарську красуню, яка його рятує. Стрічка складається з трьох частин, поєднаних фольклорними елементами та сюжетною лінією.

Фільм розкритикували експерти, зазначивши, що він позбавлений драматургії. Водночас режисер Олесь Санін зізнавався, що “Мамай” – його дипломна робота, призначена для вузької аудиторії. Однак чому тоді стрічка потрапила у претенденти на Оскар від України, невідомо.

“Приятель небіжчика”

Рік – 1997

Режисер – В’ячеслав Криштофович

Це перший фільм, який незалежна Україна подала на розгляд Американської кіноакадемії. Стрічка “Приятель небіжчика” розповідає про українця Анатолія. У 1990-ті роки він втрачає роботу, а через фінансову скруту від нього йде і кохана. На фоні самотності і безвиході, Анатолій замовляє для себе кілера.

Стрічка отримала двоякі відгуки, а один з критиків зазначив, що у “Приятелі небіжчика” можна побачити одне місто з різних точок зору.