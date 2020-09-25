В Харькове при пожаре в жилом доме в центральной части города погиб человек

В старой части центра Харькова, на улице Конторской, 24 сентября загорелся двухэтажный жилой дом под номером 18. Во время его тушения спасатели нашли тело погибшего человека.

Об этом сообщает в Телеграм-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло около 18:10 на втором этаже дома на восемь квартир. Огонь распространился на чердак и крышу. По состоянию на 19:20 площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

К тушению огня были сначала привлечены 40 человек личного состава и 12 единиц техники. Затем им на подмогу прибыли еще 16 огнеборцев и 4 единицы техники.

В 19:47 пожар был локализован.