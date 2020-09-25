Spotify та ще 12 компаній створили коаліцію для боротьби зі зловживаннями Apple

Понад 10 компаній об’єдналися в Коаліцію за справедливість додатків, аби протистояти зловживанням корпорації Apple. Про це повідомляється на сайті коаліції.

13 компаній об’єдналися у нову групу, яка прагне “створити рівні умови для бізнесу додатків і дати людям свободу вибору”.

До Коаліції за справедливість додатків вже увійшли кілька найбільших критиків Apple, як Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix і Deezer.

Об’єднання заявляє, що вітає “компанії будь-якого розміру в будь-якій галузі, які віддані захисту вибору споживачів, розвитку конкуренції та створенню рівних умов для всіх розробників додатків та ігор у всьому світі”. Багато членів-засновників коаліції раніше боролися з Apple з приводу політики компанії в App Store поодинці. Створення Коаліція знаменує собою початок більш скоординованого протесту проти правил корпорації.

Коаліція за справедливість додатків називає три основних проблемних питання, які планує розв’язати: 30-відсоткова комісія Apple на будь-які платежі у додатках, що продаються через App Store; відсутність будь-яких інших конкурентних варіантів поширення додатків на iOS крім як через App Store; нібито використання Apple свого контролю над iOS для просування власних послуг.

Об’єднання запропонувало своєрідний кодекс поведінки й просить Apple та власників інших платформ його прийняти. Зокрема, коаліція пропонує, щоб розробників не змушували використовувати ексклюзивний магазин додатків, щоб всі розробники мали рівний доступ до тієї ж технічної інформації, що і власник платформи, і щоб розробників не змушували платити несправедливо великі збори, аби їхні додатки розмістили в магазині.