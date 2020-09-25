«Десна» уступила «Вольфсбургу» в своем дебютном матче Лиги Европы

Без шансов для черниговского клуба.

Черниговская «Десна» проиграла немецкому «Вольфсбургу» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе АОК в Вольфсбурге и завершилась со счетом 2:0.

Счет в игре открыл Жозуа Гилявоги на 16 минуте поединка. Второй гол за «волков» забил вышедший на замену Даниэль Гинчек уже в добавленное время матча. «Северяне» играли в меньшинстве с 60 минуты после того, как защитник Йоонас Тамм получил второе предупреждение. Для подопечных Александра Рябоконя это была дебютная игра в Лиге Европы.