Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Десна» уступила «Вольфсбургу» в своем дебютном матче Лиги Европы

25.09.2020

Без шансов для черниговского клуба.

Черниговская «Десна» проиграла немецкому «Вольфсбургу» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе АОК в Вольфсбурге и завершилась со счетом 2:0.

Счет в игре открыл Жозуа Гилявоги на 16 минуте поединка. Второй гол за «волков» забил вышедший на замену Даниэль Гинчек уже в добавленное время матча. «Северяне» играли в меньшинстве с 60 минуты после того, как защитник Йоонас Тамм получил второе предупреждение. Для подопечных Александра Рябоконя это была дебютная игра в Лиге Европы.

Читайте також:   Протести в Білорусі: У Мінську під час спроби штурму протестувальники застосували проти силовиків "коктейлі Молотова"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *