Эпидемиолог назвал болезнь, которая может защитить от коронавируса

Ученый эпидемиолог поделился недавним открытием о влиянии лихорадки денге на уровень заболеваемости коронавирусом. Как оказалось, в регионах, где распространена болезнь, люди реже инфицируются вирусом SARS-CoV-2.

Лихорадка денге представляет собой острое вирусное заболевание, переносчиками которого в основном являются комары. Недуг особенно распространен в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. В период пандемии коронавируса многие ученые изучают регионы с наибольшим количеством случаев инфицированния. Так, недавнее открытие показало, что влияние лихорадки денге способно обеспечить организму некий иммунитет к COVID-19. Об этом рассказал профессор американского Университета Дьюка Мигель Николелис. Интересную закономерность эпидемиолог обнаружил случайно, когда его исследовательская группа проверяла роль автотрасс в распространении коронавируса в Бразилии. Ученый сравнил количество случаев ковидной болезни в районах вспышки лихорадки денге и пришел к выводу, что люди там реже заражаются инфекцией SARS-CoV-2.

Мигель Николелис предполагает, что между двумя возбудителями есть связь. По его словам, ранее при проведении тестов на антитела COVID-19 пациенты, выздоровевшие от лихорадки денге, показывали ложноположительные результаты. Отсюда возникает вероятность образования перекрестного иммунитета — то есть в организме человека образуется защита от коронавируса. Николелис уже готовит свое исследование к публикации. Если его открытие получит подтверждение, то для борьбы с пандемией можно будет использовать безопасную вакцину против лихорадки денге. Специалист считает, что она способна вызвать у человека иммунитет к коронавирусу. Напомним, представители разных стран еще с начала пандемии говорят о возможных лекарствах, способных посодействовать в борьбе с СOVID-19. В Африке, например, предлагали пользоваться противомалярийным средством на основе полыни. Мол, оно помогает бороться с инфекцией SARS-CoV-2. Препарат под названием Covid Organics вызвал недоверие у мирового медицинского сообщества, поскольку эффективность этого лекарства не подтверждали научные факты. Теперь же ученые изучили его функциональность и даже получили одобрение от Всемирной организации здравоохранения на испытания на людях.