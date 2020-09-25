«Выпивали вместе»: Кенгуру устроили «пьяную» драку рядом с пабом

Кенгуру решили выпустить пар и подрались рядом с пабом. Зрители, посмотревшие этот видеоролик, полушутя заявили, что показанное нам зрелище является «самым австралийским».

Видео драки показали в соцсетях.

На кадрах мы видим двух кенгуру, которые решили выпустить пар и подрались, причём не где-нибудь, а рядом с пабом, не обращая внимания ни на снимавших их людей, ни на недоумённые взгляды, которые кидали на них собственные собратья.

Пользователи интернета предположили, что животные, похоже, выпивали вместе, что-то не поделили и решили выйти разобраться. Другие пожелали кенгуру как можно скорее уладить все разногласия и окончательно примириться за очередной бутылкой пива.