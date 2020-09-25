Призывникам показали, сколько стоит «откосить» от армии

В Киевском военкомате города Харькова, главный бухгалтер — хирург: даешь ему 200 гривен, и он не «замечает» твой кифоз, сколиоз, плоскостопие и прочее.

Об этом написал Телеграм-канал НачШтабу, ссылаясь на данные источника, — передает Хвиля.

По словам аноноима, своеобразным бонусом является то, что хирург расписывается за всех других врачей, которых надо пройти.

«Так, что, дорогие призывники Киевского военкомата города Харькова, сначала заходите к хирургу, чтобы остальным башлять не пришлось», — пояснил источник.