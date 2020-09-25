В Украине снова больше 3500 заболевших коронавирусом за сутки

В Украине за сутки подтвердили 3565 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране подтвердили заболевание у 191 671 человека.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Это второй раз, когда в стране было зафиксировано более 3,5 тысяч случаев коронавируса. Больше выявленных заболеваний было лишь 17 сентября — тогда заболели 3584 человека.

Умерли за сутки 70 пациентов с COVID-19. Всего жертвами стали уже 3827 человек. Выздоровели 1675 (85 133 с начала пандемии) человек. Активными больными остаются 102 711 пациентов.

Самое большое количество новых случаев выявили в Киеве (+380), Харьковской (+297), Тернопольской (+245), Днепропетровской (+225) и Львовской (+215) областях.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнее количество новых ежедневных заболеваний свидетельствует о том, что в Украине идет вторая волна коронавируса.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что полный локдаун в Украине может быть введен в случае, если больничные койки будут заполнены.