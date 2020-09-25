В Кировоградской области появились листовки с призывами отделяться от Украины

В ночь на четверг в городе Знаменка Кировоградской области на столбах массово появились листовки с сепаратистскими призывами, как-то: создать «народную республику» и отделиться от Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фотографии листовок попали в соцсети. Пользователи возмутились сначала из-за их содержания, а потом — из-за причины появления. Через несколько часов после скандала в соцсетях СБУ сообщила, что листовки расклеили в рамках антитеррористических учений.

«По легенде этих учений несколько диверсионных групп, которые орудуют на территории Знаменского района, совершают какие-то правонарушения, диверсии, готовят террористические акты. Это была работа диверсантов в пределах наших учений. Патрульные задержали уже «виновников-диверсантов», — пояснила пресс-секретарь УСБУ в Кировоградской области Марина Яковенко.

Сейчас на столбах в Знаменке не осталось ни одной сепаратистской листовки. Большинство из них сорвали горожане. Оставшиеся убрали коммунальщики.





Учения в Знаменке продолжаются и еще могут преподнести горожанам сюрпризы.

Так как в СБУ заявили, что сценарий этих учений никому не известен, все службы в городе «затаили дыхание» и приготовились реагировать на возможные вызовы.