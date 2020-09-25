Украинскую полицию вооружат мощными электрошокерами: как они действуют

По мере роста напряженности в обществе в Нацполиции решили сделать ставку на применение «гуманных» средств воздействия на нарушителей общественного порядка, которые уже с «успехом» применяют их коллеги в соседней стране.

Речь, в частности, идет о принятии на вооружение «специальных средств электропроводного действия», пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Это медицински сертифицированнре нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но в отличие от боевых или травматических пистолетов не наносит жертве тяжких, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений», — цитирует агентство правоохранителей.

Сообщается, что Нацполиция начнет использовать первые 200 единиц специальных средств TASER X2 в период с сентября по октябрь текущего года. Ожидается, что этот «инструмент деэскалации» поможет максимально безопасно выходить из угрожающих ситуаций во время выполнения служебных обязанностей и уменьшить связанные с этим возможные травмы граждан и офицеров полиции.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что эти спецсредства являются абсолютно новым инструментом для правоохранителей нашей страны.

«Мы тщательно исследовали и продолжаем следить за опытом применения этих устройств во многих странах мира и считаем, что оснащение наших подразделений таким инновационным устройством сделает их работу по обеспечению общественного порядка гораздо более эффективной», — заявил он.

Как сообщало издание «Наші Гроші», еще 18 июня Национальная полиция по результатам тендера заключила договор с ООО «Научно-производственное предприятие «Система» о закупке 200 электрошокеров на 32,85 миллиона гривен.