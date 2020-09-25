Названі продукти, які заважають здоровому сну

Міцний сон – одна з найважливіших складових здорового способу життя. Дієтологи з’ясували, що деякі продукти можуть зіпсувати вам нічний відпочинок.

В першу чергу мова йде про страви з високим вмістом цукру і вуглеводів. Як повідомляє Express, особливо часто в цьому “замішаний” шоколад. Крім вуглеводів, в ньому багато стимулюючого організм кофеїну.

Британські дієтологи радять уникати вживання кофеїну в будь-який час після 14: 00, оскільки ця речовина може залишатися в кровотоці навіть через шість годин. Якщо в післяобідній час ви відчуваєте занепад сил, вони пропонують підкріпитися горіхами, такими як мигдаль.

Ще одне джерело великої кількості вуглеводів-білий хліб. Експерти не рекомендують вживати його на вечерю і тим більше перед сном. Макарони можуть бути непоганим джерелом енергії протягом дня, але для максимальної користі здоров’ю їх найкраще з’їсти в обід.

Незалежно від меню фахівці радять витримувати між останнім прийомом їжі і сном інтервал не менше трьох годин. Таким чином організм встигне переварити значну частину з’їденого, і це не буде негативно впливати на якість сну.